Sudafrica a Corte Aja, valuti azione su Israele dopo Rafah

Il governo del Sudafrica ha dichiarato di aver chiesto alla Corte internazionale di giustizia di valutare se la decisione di Israele di estendere le operazioni militari a Rafah spinga la corte ad usare il suo potere per prevenire ulteriori violazioni dei diritti dei palestinesi. Lo riportano i media internazionali. Il mese scorso la Corte all'Aja ha ordinato a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per impedire alle sue truppe di commettere un genocidio contro i palestinesi a Gaza, in una causa intentata sempre dal Sud Africa.