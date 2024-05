Stormy Daniels, Trump disse che gli ricordavo la figlia Ivanka

Donald Trump disse alla pornostar Stormy Daniels che le ricordava sua figlia Ivanka quando a cena nel 2006 le prospettò la possibilità di partecipare a 'The Celebrity Apprentice', lo show condotto all'epoca dal tycoon. Lo ha raccontato la stessa pornostar testimoniando in aula. "Mi ricordi mia figlia perché è intelligente, bionda e bella e la gente la sottovaluta", queste le parole che la donna ha attribuito al tycoon. Di fronte ai suoi timori di perdere nello show e danneggiare la sua carriera, ha proseguito, Trump si offrì di farle avere in anticipo le domande. Stormy Daniels ha raccontato poi in aula la sua cena con Donald Trump, per la quale "non avevo alcuna aspettativa". Una volta arrivata all'hotel, "l'ho chiamato per nome. Ho detto 'hello', lui arrivava da una delle aree principali dell'albergo". Il tycoon indossava un pigiama di raso, ha riferito, aggiungendo di averlo subito preso in giro. "Il signor Hefner (il fondatore di Playboy, ndr) sa che gli hai rubato il pigiama?", gli chiese, invitandolo a cambiarsi. Tornò indossando una camicia e pantaloni eleganti. La pornostar ha quindi raccontato di aver chiesto a Donald Trump - durante la cena del 2006 - di sua moglie Melania dicendogli che era molto bella e che lui le rispose: "Non dormiamo nella stessa stanza". Il tycoon ha chiuso gli occhi, ha scosso la testa e ha mormorato qualcosa ai suoi avvocati al tavolo della difesa. All'epoca Melania aspettava un figlio da Trump.