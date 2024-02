Stop appalti 2-5 anni se gravi violazioni o reati

L'interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E', a quanto si apprende, una delle misure allo studio per il provvedimento "organico" per il potenziamento della tutela della salute e sicurezza, che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. Tra le misure allo studio anche la sospensione e decadenza dai benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari, sempre a quanto si apprende al termine del Cdm dove si è svolta l'informativa della ministra Marina Calderone.