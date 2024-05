"La Cina sostiene l'economia di guerra della Russia, con l'export di tecnologia dual use: il 90% delle parti elettroniche che Mosca usa sono state importate l'anno scorso dalla Cina e questo significa che, senza Pechino, la Russia non sarebbe stata in grado di sostenere il conflitto". Lo ha detto Jens Stoltenberg alla Conferenza "75 anni di Nato: come mantenere la rotta?".