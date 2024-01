Stati Uniti reintegrano gli Houthi nella lista dei gruppi terroristici

In seguito agli attacchi nel Mar Rosso, gli Stati Uniti hanno deciso di reintegrare gli Houthi nella lista dei "terroristi globali appositamente designati" (Sdgt), secondo quanto riferito da due alti funzionari americani. La designazione entrerà in vigore tra 30 giorni. Durante la presidenza di Donald Trump, gli Houthi erano stati designati come gruppo terrorista, ma erano stati rimossi dalla stessa lista da Joe Biden nel 2021 per facilitare l'arrivo degli aiuti nello Yemen. I funzionari hanno sottolineato che questa misura non avrà conseguenze sulla popolazione yemenita e che il sostegno umanitario continuerà.