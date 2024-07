Sprint su ddl sicurezza, verso ok commissione entro domani

Si va verso uno sprint sul ddl sicurezza in commissione alla Camera. Secondo quanto viene spiegato da più fonti parlamentari, infatti, l'intento della maggioranza sarebbe quello di chiudere, anche con una eventuale seduta serale, tra oggi e domani visto che il provvedimento è in calendario in Aula per la discussione generale nella settimana dal 5 agosto (con votazioni da settembre). Restano, però, diversi nodi: dall'emendamento del governo sulla stretta sulla cannabis light a quelli accantonati della Lega sulla castrazione chimica per gli stupratori o il reato di integralismo islamico. Le commissioni sono convocate dopo l'Aula.