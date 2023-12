Spegnimento incendio presso impianto rifiuti Malagrotta

Le fiamme nell'impianto dei rifiuti di Malagrotta a Roma, dove ieri pomeriggio era divampato un maxi incendio, sono state spente. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Il personale dei vigili del fuoco sta lavorando per il raffreddamento e lo smassamento delle aree coinvolte, al fine di evitare che il rogo possa ripartire. Sono state inviate squadre e mezzi in supporto dalle regioni limitrofe: Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia e Toscana.