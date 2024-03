Sos Mediterranee, salvati altri 224 migranti

Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee, ha salvato altre 224 persone in due distinte operazioni. Ieri sera - scrive l'ong su X - "il nostro team è stato incaricato dalle autorità italiane di soccorrere un natante, assistito da Trotamar III. L'equipaggio della barca a vela aveva distribuito giubbotti di salvataggio ai naufraghi sulla barca di legno. In salvo 113 persone, tra cui 6 donne e 2 bimbi". "Questa mattina poi - continua Sos Mediterranee -, il nostro team ha salvato 88 persone da un gommone stracarico con il supporto di Sea Bird 2. Una pattuglia della guardia costiera libica era sul posto, si è tenuta a distanza. Il ponte è stato allertato da un mayday di Frontex e Itmrcc ha chiesto di intervenire". Secondo quanto riferito dall'ong, il porto sicuro assegnato è stato quello di Ancona. "Il viaggio di 1.450 km - si legge ancora - rischia di peggiorare le condizioni mediche dei naufraghi, alcuni sono ancora attaccati all'ossigeno per riprendersi. Abbiamo chiesto alle autorità italiane un luogo più vicino per lo sbarco dei 224 sopravvissuti".