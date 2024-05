Sindaco New York a Roma, 'distruggiamo Hamas, ostaggi a casa

"Riportiamo gli ostaggi israeliani a casa e distruggiamo Hamas": lo ha detto il sindaco di New York, Eric Adams, in visita al ghetto ebraico di Roma, davanti a uno striscione con le foto degli ostaggi israeliani tenuti in cattività a Gaza. "Siamo fratelli e la vostra battaglia è la nostra battaglia", ha detto Adams al presidente della Comunità ebraica romana, Victor Fadlun. Adams è stato prima accolto nella Sinagoga di Roma dal rabbino capo romano, Riccardo Di Segni. .Il primo cittadino di New York visiterà poi il ghetto ebraico di Roma.