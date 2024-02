'Siamo 5 mila', corteo studenti arriva a sede Rai di via Teulada

"Siamo in 5 mila". Questo l'annuncio dal megafono del movimenti studentesco la Rete degli studenti Medi, Sinistra universitaria, e degli attivisti di Spin Time, promotori del corteo a Roma arrivato ora alla sede Rai di Via Teulada. In solidarietà alla Palestina contro una televisione "sionista", gli studenti in coro, quasi sotto il palazzo della sede, urlano "vergogna, questa non è informazione ma disinformazione" e chiedono ancora le dimissioni dell'Ad Roberto Sergio.