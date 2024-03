Sì del governo anche alla risoluzione M5s sulle missioni

Il governo dà parere favorevole alla risoluzione del M5S che autorizza le tre missioni internazionali ma chiede un impegno affinché quella nel Mar Rosso abbia carattere "difensivo". I 5 stelle avevano fatto sapere che in caso di ok alla loro risoluzione avrebbero votato anche quella della maggioranza. "Siamo favorevoli - ha detto il vicepremier Antonio Tajani in Aula - alla mozione della maggioranza. A quella del Pd favorevole a condizione di espungere il paragrafo 17. Al testo di Azione il governo è favorevole ma va riformulato il punto 1.1,3 aggiungendo 'anche' con ispezioni. Siamo favorevoli al testo del M5s". Il governo dà un sostanziale parere favorevole a quasi tutte le risoluzioni presentate a Montecitorio sulle tre nuove missioni internazionali che l'Esecutivo chiede di autorizzare. Unica eccezione quella di Alleanza Verde Sinistra, a prima firma Luana Zanella, capogruppo alla Camera. Le risoluzioni in tutto sono 6: centrodestra, Pd, M5S, Iv, Azione e Avs.