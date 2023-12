Shock inevitabile, ai cittadini argentini, 'nessun soldo'

Secondo il neo presidente, Javier Milei, "non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo shock" per l'Argentina. Nel suo primo discorso come capo dello Stato, ha avvertito la cittadinanza che "non ci sono soldi" e che il programma di riforme e stabilizzazione economica "avrà un impatto sul livello di attività, di inflazione e di povertà". "Attraverseremo un periodo di stagflazione ma sarà l'ultimo sorso amaro che dovrà deglutire l'Argentina. Abbiamo ricevuto la peggior eredità della storia", ha aggiunto.