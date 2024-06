Seggi aperti, si vota per Europee, Piemonte e 3.700 Comuni

Si sono aperte da pochi istanti le urne per eleggere i 76 membri italiani che andranno a far parte del nuovo Parlamento europeo. Si vota oggi fino alle 23 e domani, 9 giugno, dalle 7 alle 23. In queste stesse ore seggi aperti anche per la tornata amministrativa che coinvolgerà 3.698 Comuni e il Piemonte, per il rinnovo del Consiglio regionale. Per le elezioni amministrative l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati a votare per le europee, oltre 17 milioni quelli per le amministrative e 3,6 gli elettori piemontesi.