Sea eye soccorre 57 migranti in acque sar maltesi, 2 morti

Due migranti morti e quattro in gravi condizioni di salute tra i 57 soccorsi ieri dalla nave ong tedesca Sea Eye 4 in acque internazionali Sar Maltesi. Le autorità maltesi hanno prelevato con elicottero uno dei 4 e lo hanno trasportato a Malta. È giunta in soccorso la motovedetta della capitaneria di porto 327 che non ha potuto fare il trasbordo a causa delle condizioni proibitive del mare. La Sea Eye 4 è stata accompagnata al molo commerciale di Lampedusa dove ha attraccato alle 6 circa e dove ha sbarcato i tre bengalesi che stanno male e che sono stati subito portati al poliambulatorio. I medici stabiliranno se sarà necessario disporre il loro ricovero in ospedale e, se dal caso, fare il trasferimento con elisoccorso del 118. L'hotspot della maggiore delle isole Pelagie, al momento, è vuoto