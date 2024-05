Se confermato arresto madre Saman parte iter estradizione

Dopo l'arresto della madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, si attende l'esito dell'udienza di convalida: se il giudice ad horas la conferma, parte la procedura di estradizione. Lo fanno sapere fonti della Farnesina spiegando che se l'avvocato fa opposizione la procedura potrebbe essere più lunga, ma essendo coimputata non dovrebbero esserci i presupposti per l'opposizione. Questa notte, confermano le fonti, durante un'operazione effettuata dalla polizia del Punjab tra i distretti di Jhelum e Gujrat, la donna è stata rintracciata e arrestata in esecuzione della Red Notice emessa dalle Autorità italiane.