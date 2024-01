Scontro Meloni-Conte a premiertime sul patto di stabilità

E' scontro nel corso del premiertime alla Camera tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il leader M5s Giuseppe Conte. A scatenare l'aspro botta e risposta è l'interrogazione del Movimento Cinque Stelle sulle nuove regole del patto di stabilità. "Quando ti presenti al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3% causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita delle seconde e terze case e chiedi maggiore flessibilità è possibile che qualcuno ti guardi con diffidenza - attacca la premier - E se noi, nonostante l'eredita pessima abbiamo portato a casa un buon compromesso è perché in un anno abbiamo mostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagare le campagne elettorali è finita". Dura la replica di Conte: "Presidente Meloni ma lei cosa è? Un re Mida al contrario. Lui trasformava in oro tutto ciò che toccava, lei tutto ciò che tocca lo distrugge, faccia anche meno"