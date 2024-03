Scomparso da giorni, 20enne di Lecce trovato morto ad Amsterdam

Un 20enne di Lecce, Alessio Giannaccari, è stato trovato morto ad Amsterdam. Di lui non si avevano notizie da oltre una settimana. La sua foto era stata diffusa sui social dai genitori preoccupati perchè non riuscivano a mettersi in contatto col figlio. A dare l'allarme alle autorità olandesi è stato il padre del giovane, un imprenditore nel settore della ristorazione. Sua madre è un avvocata. Il giovane si era trasferito all'inizio dell'anno ad Amsterdam dove da circa un mese aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante. Questa mattina i genitori del ragazzo sono partiti per la capitale olandese per identificare il corpo che sarebbe stato trovato nei pressi di una stazione ferroviaria. Il giovane potrebbe essere stato travolto da un treno.