Sci, Goggia trionfa nella discesa di Altenmarkt con Nicol Delago al terzo posto

Grande giornata per le ragazze della squadra azzurra nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Dopo la caduta di venerdì nel superG, Sofia Goggia ha trionfato commossa con un tempo di 1.46.47. Questa vittoria rappresenta il suo ventiquattresimo successo in carriera, riportandola così al pari di Federica Brignone come le azzurre più vincenti nella storia. Sofia ha commentato: "Ho fatto una gara solida, anche se il vento mi ha un po' condizionato in quota". Inoltre, l'Italia ha ottenuto il terzo posto grazie alla bravura di Nicol Delago, originaria di La Villa, che ha dichiarato: "Ho gareggiato con il cuore". Questo è il suo quarto podio in carriera e due anni fa, a Altenmarkt, aveva ottenuto un secondo posto ex aequo con l'austriaca Puechner, con un tempo di 1.46.81.