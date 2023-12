Sci: bis di Brignone a Mont Tremblant, vittoria n.23

Una strepitosa Federica Brignone ha vinto anche il secondo gigante di cdm dI Mont Trembland. Per lei è la vittoria n.23, azzurra più vincente di sempre. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami e terza l'americana Mikaela Shiffrin. Per l'Italia poi c'è Marta Bassino ottava, mentre Sofia Goggia ha invece chiuso decima, con una seconda manche progressivamente disturbata da una fitta nevicata e da raffiche di vento. Per l'Italia in classifica anche Elisa Platino 20/a e Roberta Melesi, vittima di un paio di errori nel tratto finale dopo una buona prestazione e 21/a.