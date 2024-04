Schlein, Giorgia? Io chiedo il voto per il Pd non per me

"Il nome Elly è scritto sulla scheda, ma ho sempre fatto le mie campagne elettorali col cognome, non essendo ancora particolarmente nota c'era il problema delle contestazioni. Io farò una campagna non chiedendo il voto per me ma per il Pd". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Sky Tg 24. "Ieri" Meloni "ha descritto il paese delle meraviglie, ma la realtà è lontana dalla narrazione. Meloni è chiusa nel suo palazzo", aggiunge.