Schlein, Al Sisi? Mai accordi con chi copre assassini di Regeni

"Giorgia Meloni ci lusinga quando dice che non la pensa come il Pd, perché noi non prendiamo in giro le persone e non faremmo accordi con i regimi come quello egiziano, che da anni sta coprendo gli assassini di Giulio Regeni. Come al solito Meloni fa le domande sbagliate: da Al Sisi dovrebbe pretendere i recapiti dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati nel processo per le torture e l'omicidio di Regeni". Lo afferma la segreteria del Pd Elly Schlein, commentando le parole della premier Giorgia Meloni in Egitto.