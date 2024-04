Scafo d'argento e ali gialle, ecco la nuova Luna Rossa

Varata la nuova Ac75 di Luna Rossa a Cagliari. Con la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi è scattato alle 13.23 il via alla nuova avventura della barca che cercherà di portare in Italia la Coppa America. La madrina dell'inaugurazione è stata come al solito Miuccia Prada accompagnata dal patron Patrizio Bertelli. Poi la fatidica frase 'Io ti battezzo Luna Rossa'. Con la bottiglia di spumante che si è schiantata sulla scocca argentata della nuova barca dai colori argento, grigio e rosso con due ali gialle che la faranno "volare" sull'acqua. Uno scafo molto affusolato per affrontare meglio le onde.