Sardegna: affluenza regionali vola al 44,1% alle 19

Si conferma la tendenza in aumento per l'affluenza alle elezioni regionali in Sardegna. Nella seconda rilevazione dell'unica giornata di consultazioni, alle 19, la percentuale dei votanti è salita al 44,1% rispetto al 18,4% delle 12. Nel 2019 questa rilevazione di metà serata era stata del 43,3%. Nel comune capoluogo di regione, Cagliari, ha votato il 45,78% degli aventi diritto. In termini assoluti sono andati ai seggi 637.851 votanti su 1.447.753 elettori. Si registra qualche fila ai seggi che chiuderanno alle 22.