Sanremo, Tedua apre e chiude il Festival sulla nave Costa Smeralda

Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D'Agostino saranno gli ospiti della nave da crociera Costa Smeralda ormeggiata al largo durante il prossimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio): lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30. "Il rapper Tedua aprirà e chiuderà, martedì e sabato. Mercoledì sarà la volta del grande artista e produttore Bob Sinclair, giovedì arriverà il cantante amatissimo dai giovani Bresh e venerdì ci sarà il grande ritorno del dj e produttore Gigi D'Agostino", ha dichiarato il direttore artistico. "Come sapete - ha aggiunto Amadeus -, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili".