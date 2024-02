Sanremo dilaga nella hit parade, in vetta la raccolta

Se già la scorsa settimana, a gara ancora in corso, Sanremo aveva monopolizzato la classifica dei singoli più venduti della classifica Fimi, in quella dal 9 al 15 febbraio il festival della canzona italiana dilaga conquistando la vetta con Sanremo 2024, compilation ufficiale dei 30 brani nella 74/a edizione, anche tra gli album e i vinili. Nel resto della classifica non solo canzoni del festival ma grande spolvero di album di cantanti in gara usciti già qualche settimana fa. Al secondo posto, in rapida salita dalla decima posizione, c'è E poi siamo finiti nel vortice, che pur non contenendo brani sanremesi, è l'ottavo album in studio della terza classificata e applauditissima Annalisa. Sul podio in ascesa di due scalini anche il secondo arrivato e osannato dal televoto Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, album da 58 settimane in classifica e re delle classifiche 2023. Sesto Souvenir di Emma, in classifica da 18 settimane e in salita dalla 32/a posizione che dal 9 febbraio è disponibile in una versione contenente il brano del festival Apnea. Debutta ottava l'eterna magnifica Ribelle Loredana Bertè. Nono Dargen D'Amico con il nuovo album Ciao America, che contiene nella riedizione streaming il singolo Onda alta portato al festival. Nella top ten slitta al quarto posto dopo 13 settimane in classifica Sfera Ebbasta con X2VR. Debutta quinto il controverso Vultures 1 realizzato da Kanye West e dal cantante Ty Dolla $ign. Settimi i Club Dogo, decimo Tedua con la Divina Commedia. Tra i singoli Sanremo spopola: in vetta Tuta Gold di Mahmood, secondo I p' me, tu p' te di Geolier, terza Sinceramente di Annalisa, quarta La noia di Angelina Mango e quinta Casa mia di Ghali. Poi a seguire Tu no di Irama, Un ragazzo una ragazza di The Kolors, Tutto qui di Gazzelle, Click Boom! di Rose Villain e Vai! di Alfa. Tra i vinili Sanremo 2024 in testa è seguito dai vinili di Annalisa, Loredana Bertè ed Emma.