Salvini,spero che nel centrodestra nessuno preferisca Macron

"Le divisioni e le polemiche, qui in Basilicata, le vedo tutte a sinistra". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a margine di un sopralluogo sul nuovo tracciato della strada statale Potenza-Melfi "Certo - ha proseguito - noi come Lega abbiamo un'idea di Europa molto chiara, coerente: non siamo disposti a governare con i socialisti, con Macron, con i signori delle bistecche sintetiche, degli sbarchi senza fine, del mancato controllo sul fanatismo islamico, delle auto elettriche cinesi a tutti i costi. Io - ha continuato Salvini - propongo il centrodestra unito in Italia e in Europa, sperando che in Europa nessuno preferisca Macron". "Perché Macron - ha aggiunto il ministro - quando parla di Europa, di inviare soldati a morire oltre confine è pericoloso per sé e per gli altri. Io non voglio un'Europa che parli di guerra, che alimenti e prospetti la guerra: l'Europa è nata per difendere la pace. Quindi, laddove c'è Macron e ci sono i guerrafondai non c'è la Lega, non ci sono io", ha concluso.