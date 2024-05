Salvini,qualcuno preferisce il guerrafondaio Macron a Le Pen

"Mai con Macron quando ipotizza l'invio di truppe di terra, soldati a morire in Ucraina. L'Ucraina la stiamo sostenendo con aiuti economici, militari, umanitari e da ministro io sono già in contatto con il ministero" competente ucraino per "dare una mano" alla ricostruzione "a guerra terminata". Ma ciò che dice il "guerrafondaio Macron" è "pericoloso, una follia", va "fermato". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Radio Cusano Campus aggiungendo: "Se certa politica italiana, ahimè anche nel centrodestra, preferisce Macron a Le Pen, fa una scelta molto chiara", per la Lega "tutta la vita Le Pen".