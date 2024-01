Salvini, Solo i meritevoli al lavoro, nessuna segnalazione

Ho sempre fatto in modo, prima da Ministro dell'Interno e oggi da Ministro delle Infrastrutture, che i progetti procedessero nel rispetto dell'autonomia dei Prefetti, dei Questori e delle aziende. Non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai di segnalare taluno: lavorano quelli bravi, il GP merita. Così ha dichiarato il Ministro Matteo Salvini dando il via ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza.