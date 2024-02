Salvini, se un governatore è bravo sia eleggibile anche 4 volte

"Se uno ha un bravo sindaco o un bravo governatore perché dopo due volte che lo elegge non può sceglierlo una terza volta? Non è facile trovare un bravo sindaco o governatore. A differenza di un parlamentare o ministro che non ha limiti di mandato, un sindaco o un governatore lo devi mandare a casa per legge. In democrazia scelgono i cittadini. Se trovano un bravo sindaco e lo vogliono rieleggere per 4 volte, se i veneti amano Zaia o i campani amano De Luca - anche se questo lo vedo più difficile - perché non possono farlo?". Così il vicepremier Matteo Salvini risponde, a Rtl 102.5, ad una domanda sul terzo mandato in vista delle elezioni regionali. Nonostante i punti di vista differenti all'interno della maggioranza Salvini rassicura però che "non è su questo che il centrodestra litigherà o si dividerà, perché ci hanno chiesto di governare bene e insieme per 5 anni e questo faremo".