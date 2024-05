Salvini, 'per Toti dimettersi sarebbe una resa'

"Dimettersi sarebbe una resa, dal mio punto di vista. Perché domani qualunque inchiesta, avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alle dimissioni di un sindaco". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Milano. "Non sono nelle condizioni - ha aggiunto - di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore. Ritengo che in Italia e in tutti i Paesi civili chiunque sia colpevole, se condannato nei tre gradi di giudizio, non basta un'inchiesta. Lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocemente la possibilità di farlo".