Salvini, la parabola del Pd di Emiliano e Decaro sta finendo

"Come Lega offriamo al centrodestra nomi di assoluto livello e poi c'è una squadra, lavoreremo di squadra. Stiamo lavorando come Lega e come centrodestra per dare la possibilità di cambiare dopo tanti anni di Emiliano e di Decaro sia in Comune sia successivamente in Regione". Lo ha detto il vicepremier, e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell'evento 'Volare Italia' organizzato dalla Lega a Bari. "Mi sembra - ha aggiunto - che la parabola del Pd di Emiliano e di Decaro stia politicamente finendo, se le stanno dando di santa ragione. Pd e Movimento 5 Stelle si insultano un giorno sì e un giorno no", mentre "il centrodestra a Bari e in Puglia, dopo anni di divisioni, rappresenta l'unità e la compattezza". "La Lega ha uomini e donne in grado di proporsi alla guida della città? - ha chiesto Salvini -. Sì, ne parleremo con gli alleati". Sul candidato del centrodestra a sindaco di Bari ha detto: "Non faccio nomi e cognomi, abbiamo diverse proposte e daremo il nome del candidato a giorni, perché la legge prevede che le liste siano depositate da qui a pochi giorni".