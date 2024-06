Salvini, 'ho sentito Trump, lo vedrò in estate'

"Ho espresso a Trump la vicinanza per le vicende giudiziarie, che a molti italiani ricordano le vicende di Silvio Berlusconi che per 30 anni alcuni ritengono perseguitato da un certo tipo di giustizia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla conferenza nella sede della Sala Stampa Estera a Roma. "Trump mi ha risposto ringraziandomi. Ci siamo sentiti e conto di avere a breve, in estate, una missione negli Stati Uniti per rinsaldare l'amicizia tra Italia e Stati Uniti, che è fondamentale a prescindere dai colori". "Certo che Trump non penso verrà fermato da queste inchieste", ha aggiunto Salvini. "Donald Trump ha ringraziato Matteo Salvini - fa sapere la Lega - per le parole di solidarietà che il vicepremier e ministro aveva espresso all'ex presidente degli Stati Uniti dopo le sue recenti vicende giudiziarie. Tra Salvini e Trump c'è stato un contatto via mail e successivamente una telefonata molto cordiale, alla presenza dell'ex candidato alle primarie del Partito Repubblicano Vivek Ramaswamy".