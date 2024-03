Salvini, congratulazioni a Trump,no comment dalla Casa Bianca

"Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta su X la vittoria di Donald Trump ai Caucus in Idaho dopo i risultati in Michigan e Missouri. Interpellata sulle frasi di Salvini, la Casa Bianca con un funzionario ha replicato con un gelido "No comment". Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano all'indomani dell'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden durante il quale è stata ribadita la forte alleanza tra il governo italiano e l'amministrazione democratica.