Salviamo i Bambini, 10 amputazioni al giorno a Gaza

Ogni giorno, in media, più di 10 bambini a Gaza hanno perso una o entrambe le gambe dall'inizio del conflitto tre mesi fa. Secondo Save the Children, dal 7 ottobre, l'Unicef ha riferito che più di 1.000 bambini hanno subito l'amputazione di una o entrambe le gambe. L'Ong ha sottolineato che molte di queste operazioni sono state effettuate senza anestesia a causa della paralisi del sistema sanitario nella Striscia, dovuta al conflitto, e della grave carenza di medici, infermieri e forniture mediche come anestetici e antibiotici, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).