Salvataggio del governo Sunak in Ruanda, piano approvato

Il governo di Rishi Sunak si è salvato stasera alla Camera dei Comuni nel voto introduttivo (ad alto rischio) sulla cruciale proposta di legge attuativa del cosiddetto piano Ruanda bis per il contestato trasferimento a pagamento nel Paese africano di quote di richiedenti asilo sbarcati illegalmente nel Regno Unito: testo presentato dal premier e dalla sua compagine come un'iniziativa simbolo - anche in chiave pre-elettorale - del promesso rilancio della linea dura contro l'immigrazione. La proposta è passata, almeno in prima battuta, con 313 sì e 279 no, ma non senza divisioni interne alla maggioranza Tory.