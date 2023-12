Salari Italia, +1% dal 1991, Ocse +32,5% Tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono aumentati dell'1%, a fronte del 32,5% in media nell'area Ocse. La bassa produttività del lavoro è legata a questo dato. La quota dei salari sul Pil è in calo, mentre quella dei profitti è in aumento. Si sollevano "forti dubbi" sulla tenuta di questo modello nel lungo periodo.