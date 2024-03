Romeo (Lega), Tusk? I leader Ue non soffino sul fuoco

"Accanto al giusto e principale obiettivo di proteggere l'Ucraina dall'invasione russa, i leader europei hanno il dovere di impegnarsi per aprire la via dei negoziati. Il mondo brucia e la ragione suggerisce che anziché soffiare sul fuoco bisognerebbe spegnere gli incendi". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, commenta con Affaritaliani.it le affermazioni del primo ministro polacco Donald Tusk a La Repubblica, secondo cui ci troviamo in "un'era prebellica".