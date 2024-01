Roma richiede proroga all'UE per definire i balneari

Una difesa del lavoro del tavolo tecnico e una richiesta di maggior tempo per completare l'incarico. In sostanza, secondo quanto si apprende, questa richiesta è prevista nella lettera, che è attualmente in fase di definizione e sarà inviata a breve dal governo alla Commissione Europea, in risposta al parere motivato con cui a novembre Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein. Da diverse settimane, all'interno dell'esecutivo, si confrontano due visioni riguardo a questo dossier. Al momento, prevale quella di chi, come il vicepremier leghista Matteo Salvini, contesta l'applicazione della Bolkestein al settore.