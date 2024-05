Roberto Salis, 'mia figlia non ne può più, tiriamola fuori'

"Mia figlia non ne può più, è lì da quindici mesi, vive una situazione complicata, sta in cella 23 ore e ha solo un'ora di aria. Dobbiamo tirarla fuori". Lo ha detto Roberto Salis, papà di Ilaria, al Salone del Libro di Torino con il deputato di Avs Marco Grimaldi. "È più duro del 41 bis dell'Italia. Anche il regime alimentare è complicato. Siamo riusciti a farle avere un phon dopo quattordici mesi. Per sette mesi ci sono stati negati i contatti, ora posso parlarle solo 70 minuti alla settimana, due ore di Skype al mese. Mi chiama lei", ha aggiunto. "Per fortuna è una roccia, io tengo duro".