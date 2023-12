Riunione Ue, Parigi, Berlino e Orban prima del summit

Un incontro tra il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea Charles Michel, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Cancelliere Tedesco OIaf Scholz, il Presidente Francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Ungherese Viktor Orban si terrà prima del Vertice dell'Unione Europea. L'incontro è programmato per le ore 10, ed è la causa dello slittamento dell'inizio dei lavori del summit, che avrà come primo punto all'ordine del giorno i negoziati per l'adesione dell'Ucraina.