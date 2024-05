Rispunta ddl sicurezza in commissione, opposizioni attaccano

Rispunta nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera il ddl sicurezza. Il provvedimento di Piantedosi era stato presentato in Parlamento il 22 gennaio e discusso nel mese di febbraio. Ora la maggioranza, viene riferito, ha deciso di imprimere un'accelerazione sui tempi d'esame e portare il testo rapidamente in Aula. Le opposizioni attaccano: "Un'ennesima forzatura - dice il Pd - vogliono imporre una discussione di soli 5 giorni su un provvedimento approvato in Cdm a gennaio e senza alcuna scadenza, guarda caso a 3 settimane dalle elezioni, ancora un provvedimento usato solo come bandiera elettorale".