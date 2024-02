Riscatto Agricolo annulla la manifestazione di domani a Roma

Il movimento, solo una delegazione di trattori a San Giovanni Annullata la manifestazione di Riscatto agricolo in programma domani in piazza San Giovanni a Roma. "Si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma, ma di portare solo una delegazione di 10 trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta", comunica il movimento in una nota. "Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini italiani, che già da molti giorni stanno sostenendo ed incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti giorni di disagi che le manifestazioni hanno portato nelle strade italiane".