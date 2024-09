Raid di Israele in Cisgiordania e Striscia di Gaza, '10 i morti'

La Mezzaluna rossa palestinese afferma che almeno "cinque persone sono state uccise e un'altra gravemente ferita in un attacco contro un'auto a Tubas", nel nord della Cisgiordania. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno indicato da parte loro di aver effettuato "tre attacchi mirati contro terroristi armati che rappresentavano una minaccia" per i soldati nella zona. Testimoni affermano che le Idf avrebbero preso d'assalto il campo profughi di Faraa. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito stanotte un accampamento di sfollati nell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Sempre secondo la Wafa, un'altra persona è stata uccisa e oltre dieci ferite in un altro attacco che nelle stesse ore ha centrato il campo profughi di Mawasi a Khan Yunis, nel sud dell'enclave palestinese. Bombardamenti vengono segnalati anche intorno alla città di Gaza.