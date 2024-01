Rai Way corre in Borsa, entra il fondo attivista Clearway

Strappo di Rai Way a Piazza Affari, con il titolo della società che possiede le torri di trasmissione della Rai che avanza del 3,2% a 5,06 euro dopo che Bloomberg ha riferito dell'ingresso nell'azionariato, come socio di minoranza, di Clearway Capital. Obiettivo del fondo attivista, che ritiene Rai Way sottovalutata, sarebbe quello di spingere a una fusione con Ei Towers in modo da consentire alla controllata della Rai di vedersi riconoscere appieno il suo valore sul mercato.