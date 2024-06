Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata. Il greggio Wti del Texas passa di mano a 73,30 dollari al barile in calo dell'1,24% sui valori della vigilia; il Brent del mare del Nord scende a 77,56 dollari (-1,02%). Il calo prosegue dopo che i Paesi produttori pur avendo deciso di mantenere i tagli alla produzione hanno annunciato di volerli allentare prima della fine dell'anno.