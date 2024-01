Questura Roma, corteo palestinesi va spostato ad altra data

Il corteo va spostato ad altra data. Questa la decisione della Questura di Roma circa la manifestazione dei palestinesi indetta per domani nel Giorno della memoria. Stamani personale della Questura di Roma, secondo qanto si apprende, ha notificato la prescrizione agli organizzatori del corteo indetto per domani "in virtù delle direttive emanate nelle ultime ore dal Dipartimento della pubblica sicurezza in cui si indica che l'iniziativa si deve svolgere nelle stesse forme e modalità in altra data già a partire da domenica 28 gennaio".