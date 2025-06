Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di "non escludere" la possibilità che le sue truppe conquistino la città di Sumy in Ucraina, nella loro avanzata per creare una fascia di sicurezza per impedire i bombardamenti ucraini sul territorio russo. "Non puntiamo a prendere Sumy, ma non posso escluderlo", ha affermato Putin, citato dall'agenzia Interfax.