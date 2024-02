Putin, 'il nuovo bombardiere nucleare entrerà in servizio'

Il bombardiere strategico portamissili Tu-160М potenziato - nome in codice Nato 'Blackjack' - può entrare in servizio nelle forze armate russe. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin al termine del suo volo di prova a bordo dell'aereo, che è in grado di trasportare testate nucleari. "Ribadirò quello che ho già detto al comandante dell'aereo e ai vertici del ministero della Difesa: può certamente entrare in servizio nelle Forze Armate", ha detto Putin citato dalla Tass, descrivendo l'aereo come affidabile.