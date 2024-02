Protesta dei trattori in Spagna, cariche polizia e arresti

Contatti tra manifestanti e polizia, cariche durante alcuni presidi, almeno quattro arresti e un agente delle forze dell'ordine ferito al volto in Spagna nella terza giornata consecutiva di proteste degli agricoltori in varie province del Paese, con le principali organizzazioni agricole (Asaja, Coag e Upa) impegnate in alcune regioni a fianco dei gruppi indipendenti già attivi da giorni. Gli episodi più concitati, riportano i media spagnoli, sono avvenuti nelle città del nord come Oviedo, Logroño, Vitoria e Pamplona.