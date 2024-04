Protesta contro Nato a Napoli, scontri manifestanti-Polizia

Scontri tra manifestanti e agenti di Polizia in assetto antisommossa si sono verificati poco fa alla fine di via Toledo, a Napoli. I giovani manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo, con l'obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della Nato. Al momento gli scontri, durante i quali le forze di polizia hanno usato i manganelli per fermare i manifestanti, si sono conclusi. Tre giovani, con il viso insanguinato, si sono rifugiati in un vicolo. Il resto di loro, con bandiere e striscioni contro la Nato, si è fermato e sta urlando al megafono le ragioni della protesta, mentre il cordone di sicurezza presidia la strada per impedire l'arrivo del piccolo corteo - i manifestanti sono alcune decine - al San Carlo.